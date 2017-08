Am späten Dienstagvormittag waren so gut wie alle Verspätungen im Schiffsverkehr von und nach Antwerpen wieder aufgeholt und alle von der Blockierung betroffenen Hochseefrachter konnten wieder auslaufen bzw. Antwerpen endlich anlaufen.

Der Verkehr auf dem linken Scheldeufer verlief rasch wieder normal, wie die Hafenbehörden angeben, nur auf dem rechten Ufer dauerte der Vorgang etwas länger. Auf dieser Seite der Westerschelde hatte sich die Havarie ereignet.

Nach Angaben von Lotsen und erfahrenen Kapitänen ist die Stelle, an der sich die Havarie ereigente, eine sensible und gefährliche Kurve aus Richtung Antwerpen zur Nordseemündung. Hier gilt es aufmerksam die Sandbänke in der ansonsten gut ausgebaggerten Westerschelde im Auge zu behalten. Jeder Steuerungsfehler führt unweigerlich zu eine Katastrophe für die Schiffahrt über diesen enorm wichtigen Wasserweg.