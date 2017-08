VRT

A.Kockartz Ein riesiges Containerschiff hat sich in der Westerschelde auf Höhe des niederländischen Örtchens Bath in der Provinz Zeeland festgefahren. Damit ist der Schiffsverkehr in und aus Richtung des Antwerpener Hafens blockiert. Dutzende Frachter warten bereits auf Durchfahrt. Offenbar kann das Problem nicht vor Montagabend gelöst werden, so die betroffenen niederländischen Behörden.