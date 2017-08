Paul Fierens

A.Kockartz Am frühen Samstagabend kam es in der Werverstraat in Antwerpen zu einem schweren Unfall. Ein Bus musste einem PKW ausweichen und rammte dabei einen anderen Wagen. Neun Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Notdienst rückte mit allen verfügbaren Mitteln aus. Niemand wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.