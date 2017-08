Doch dies ist nicht wirklich die effektive Zahl der Kameras, wie die Privacy-Kommission erklärt. Dies ist die Zahl der Orte und Stellen, an denen Kameras hängen. Das bedeutet, dass die eigentliche Zahl der Überwachungskameras um ein weiteres vielfaches höher ist, wenn hier nur die angemeldeten Stellen aufgezeigt werden.

In einem Supermarkt ist mit Sicherheit nicht nur eine einzige Kamera aktiv und in der Zentrale einer großen Versicherungsgesellschaft in der Hauptstadt Brüssel arbeiten viele hundert Menschen in vielen hundert Büros auf schon Mal dutzenden Stockwerken…

Doch all dies scheint die Gesellschaft nicht zu stören. Im Gegenteil. Fahndungserfolge in Terror- oder Mordfällen, durch Kameras verhinderte Diebstähle oder rasch aufgeklärte Gewaltdelikte scheinen die Menschen eher zu beruhigen. Experten hingegen warnen inzwischen vor den Nebeneffekten von Kameraüberwachung.