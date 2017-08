Belga

A.Kockartz Die Arbeitgeber im Hafen von Antwerpen machen sich in diesen Tagen Sorgen um die Sicherheit im Hafengebiet. Am vergangenen Donnerstag haben Unbekannte einem Mitarbeiter einer im Hafen ansässigen Containerfirma in die Beine geschossen. Die Beobachter gehen davon aus, dass dieser Fall in Zusammenhang mit einem in Antwerpen tobenden Drogenkrieg steht.