Am 19. Juli fanden bereits Hausdurchsuchungen bei dem Unternehmen Poultry-Vision statt. Das Unternehmen gehört zu den Hauptverdächtigen im Fipronil-Skandal, der vor 10 Tagen ans Licht kam. Poultry-Vision ist ein belgisches Unternehmen aus Weelde. Das Unternehmen soll das für Nahrungsmittel verbotene Insektizid Fipronil mit einem legal in Belgien erhältlichen Läusepestizid vermischt haben.

Das Produkt schien gut zu wirken und wurde deshalb in relativ kurzer Zeit in vielen Hühnerställen eingesetzt. Poultry-Vision verkaufte das Insektizid an das niederländische Unternehmen Chickfriend. Da das Unternehmen das Mittel in niederländischen Hühnerställen einsetzte, sind auch in den Niederlanden Eier mit Fipronil belastet.

In beiden Ländern laufen zur Zeit Ermittlungen nach der Herkunft und Verbreitung von Fipronil.