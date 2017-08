Ein Startup aus Ostende hat die Software entwickelt. Das System kann automatisch herausfinden, wo jemand tatsächlich herkommt. Eingegeben wird der vollsändige Name eines Asylbewerbers und der Computer schlägt Alarm, wenn er Betrug vermutet.

Der Geschäftsführer des Unternehmens aus Ostende, Wim Van den Broeck, erklärt in HLN: "So besteht in Somalia der Doppelname einer Frau aus der ihrer Mutter und Großmutter." Das führe zu Chaos und Zweifach-Einträgen in den heutigen Datenbasen - manchmal stünden dort bis zu 9 verschiedene Schreibweisen für einen Namen. "Bei arabischen Namen kommt außer der Schreibweise, die unterschiedlich sein kann, manchmal auch noch eine unterschiedliche Aussprache hinzu. So wird Mohammed in verschiedenen Regionen anders ausgesprochen."

Gibt ein Asylbewerber seinen Namen in das System ein, könne die Software präzise herausfinden, aus welcher Region und manchmal sogar, von welchem Stamm eine Person komme. Bislang sei es oft nicht einmal möglich gewesen herauszufinden, ob eine Person aus Marokko oder Algerien stamme.