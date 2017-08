A.Kockartz Der Antwerpener Polizei ist am Dienstag ein gerade verhafteter Mann wieder entkommen. Der 25 Jahre alte Verdächtige konnte aus dem Zellenkomplex der Haftanstalt an der Antwerpener Noorderlaan (Foto) abhauen. Die lokale Polizei gab dazu an, dass eine anderthalbstündige Suche nach dem Mann in der direkten Umgebung der Einrichtung nichts ergeben hat.