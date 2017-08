„Die belgischen Eier sind sicher“, sagte FAVV-Direktor Herman Dirickx noch vor einigen Tagen, doch jetzt wurde bekannt, dass auch Lieferungen aus unserem Land erhöhte Fipronil-Werte aufweisen, die über dem zulässigen EU-Wert liegen. Zudem wurde deutlich, dass sich die Ergebnisse einer FAVV-Analyse und einer Gegenexpertise deutlich unterscheiden, trotz der Tatsache, dass es sich um Eier aus einer bestimmten Charge handelt.

Die belgische Bundesbehörde für Lebensmittelsicherheit FAVV (Federale Agentschap voor Voedselveiligheid) wurde 1999 nach der Dioxinkrise gegründet und wacht über die Qualität unseres Essens, in dem sie u.a. die Nahrungsmittelkette kontrolliert. Bisher genoss diese Behörde eigentlich einen guten Ruf, doch spätestens diese Fipronil-Krise lässt ein anderes Licht auf dieses Amt scheinen.

Erste Untersuchungen zu Fipronil in Eiern wurden bereits Mitte Mai in Angriff genommen und seit Anfang Juni wusste die FAVV, dass ein Problem vorliegt. In aller Stille wurde analysiert und untersucht und erst am 20. Juli teilte die Lebensmittelbehörde den anderen EU-Mitgliedsländern über das europäische Warnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) mit, dass verbotene chemische Stoffe in Eiern gefunden wurden.

Dass die FAVV erst so spät reagierte und kommunizierte, wurde und wird national und international scharf kritisiert und auch die Politik stellt sich hierzulande Fragen, genauso, wie die Verbraucherschutzverbände. Inzwischen wurde auch immer deutlicher, dass die Behörde der Industrie zu viel Raum zur Selbstkontrolle bietet. Dies kritisieren kleinere Lebensmittelhersteller, die z.B. Traditionsprodukte herstellen, denn hier tritt die FAVV streng auf, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verbraucher „geschützt“ werden müssen.

Das war in der jüngsten Vergangenheit der Fall beim typisch ostbelgischen Reisfladen, bei handwerklich hergestelltem Käse aus Wallonien oder bei regionalen und nach alter Tradition gebrauten Bieren in der Brüsseler Region. Kritisch betrachtet wird mittlerweile auch die Tatsache, dass Piet Vanthemsche, der erste Leiter der FAVV, heute CEO des Bauernbundes ist.