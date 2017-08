Belga

A.Kockartz Am Dienstag haben mehrere Dutzend Demonstranten am Maximiliaanpark in der Nähe des Brüsseler Nordbahnhofs und der Asylbehörden (Archivfoto) Hilfe für die vielen Flüchtlinge gefordert, die sich dort unter erbärmlichen Umständen aufhalten. Sie sind dort Wetter und Schleppern hilflos ausgeliefert, so die Veranstalter der Aktion, zu der auch mehrere Menschenrechtsorganisationen aufgerufen hatten. Dem Aufruf schließt sich jetzt auch die Brüsseler Gemeinde Schaarbeek an.