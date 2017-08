„Alle Informationen werden mitgeteilt“, versprach der belgische Landwirtschaftsminister Denis Ducarme (MR - kl. Foto) gegenüber der ARD. An diesem Dienstgag wollen die beiden Minister erneut miteinander telefonieren. Die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde (FAVV) wurde offenbar bereits Anfang Juni über einen Verdachtsfall von Fipronil in Eiern, bzw. in Geflügelzuchten informiert. Die anderen EU-Mitgliedsstaaten wurden aber erst am 20. Juli davon in Kenntnis gesetzt.