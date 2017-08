Autor: U. Neumann

U. Neumann Wie die föderale Agentur für Nahrungsmittelsicherheit berichtet, gebe es in Zusammenhang mit der Fipronil-Krise in Belgien keinen Grund zur Panik. Die Nahrungsmittelagentur hat an diesem Montag die Ergebnisse der Fipronilkontrollen an belgischen Eiern bekannt gegeben. In zwei Tagen trifft sich der Parlamentsausschuss Wirtschaft und Landwirtschaft in dieser Frage. Der Verbraucherverband Test-Aankoop fordert inzwischen, dass die Packungsnummern mit den belasteten Eiern veröffentlicht werden.