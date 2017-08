In Kürze wird mit dem Ergebnis der derzeit durchgeführten Kontrollen an belgischen Eiern gerechnet. Offenbar erfolgen die Fipronil-Kontrollen noch nicht in Belgien. Doch sollen sie schon sehr bald auch hierzulande durchgeführt werden können. Die Nahrungsmittelagentur hat geantwortet, dass die anerkannten Laboratorien ab Anfgang dieser Woche imstande sein würden, Analysen in Belgien durchzuführen.

Ab jetzt beginnt die Überwachungsphase, was bedeutet, dass noch mehr Kontrollen über die 57 verdächtigen Betriebe hinaus durchgeführt werden. "Insgesamt macht das 86 Geflügelproduktionen, die durch die Nahrungsmittelagentur identifiziert wurden", heißt es in einem Pressebericht des Ministers.