“Viele Parallelen zur Dioxin-Krise”

Vor allem die Tatsache, dass die zuständige belgische Behörden, die Agentur für die Lebensmittelsicherheit, schon im Juni wusste, dass in einem belgischen Legehennenbetrieb das verbotene Insektenvertilgungsmittel Fipronil eingesetzt worden ist, aber die Studienresultate über möglicherweise verseuchte Eier noch immer nicht freigibt, halten die flämischen Grünen für ein Ding der Unmöglichkeit.

„Wir fordern völlige Transparenz von der Lebensmittelagentur, denn die ist schon seit Juni informiert“, so Dedry. „Erst jetzt werden Informationen freigegeben. Ich bezweifle, dass dies so in Ordnung ist.“

Die Agentur für Lebensmittelsicherheit hatte erklärt, sie habe die Informationen über den Fipronil-Verdacht zurückbehalten, weil auch die Justiz in dem Fall ermittelt. Groen findet, jetzt sei der Landwirtschaftsminister gefordert. „Wir finden, dass Agrarminister Ducarme eingreifen muss und notfalls auch während der Sommerpause den zuständigen parlamentarischen Ausschuss einberufen muss.“

Dedry erinnert das Ganze an die Dioxinkrise von 1999. „Auch damals argumentierten die Behörden, erst müsse das genaue Ausmaß der Dioxinverseuchung bekannt sein. Und dann war es natürlich zu spät und waren die Gifthühner schon verzehrt. Wenn die Lebensmittelsicherheit in Gefahr kommt, muss das Vorsorgeprinzip gelten und muss der Bürger als erster informiert werden und nicht als letzter.“