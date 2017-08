Eier-Skandal: Belgisch-rumänische Fipronil-Spur

Unter dessen wird die Informationspolitik der Agentur für Lebensmittelsicherheit in den Medien und von der Oppositionspartei SP-A offen kritisiert. Schon seltsam, dass in den Niederlanden und Deutschland Eier in großen Mengen aus den Auslagen entfernt würden, während die belgische Lebensmittelbehörde steif und fest dabei blieb, dass es keine Gefahr für die Volksgesundheit gebe, heißt es. Dass jetzt plötzlich auch in Belgien die angeblich ungefährlichen Eier aus dem Handel genommen werden, schürt erst recht Zweifel.