Inzwischen bestätigten die Behörden im belgischen Bundesland Wallonien, dass die Qualität des Wassers in der Ourthe nicht in Ordnung ist. Wasserproben, die dort Ende Juli auf Höhe der Ortschaft Wyompont bei Tenneville in der Provinz Luxemburg entnommen wurden, wiesen Bakterien auf, die zum Beispiel das Baden in dem Fluss unmöglich machen.