Belga

A.Kockartz Die Infektionskrankheit Hepatitis A breitet sich im Vergleich zu den Vorjahren wieder rascher in Flandern aus. Beim Gesundheitsamt sind derzeit 230 Fälle von Hepatitis A-Erkrankung bekannt. Das sind doppelt so viele Erkrankungen als in den beiden vergangenen Jahren zusammen, wie die flämischen Landesbehörden dazu melden. Die Krankheit breitet sich in erster Linie bei homosexuelle Männern aus.