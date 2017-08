"Dear Europe’s Most Wanted fugitives - the Police want you back home this summer!" Die Botschaft auf den Postkarten ist somit teilweise mit Humor gespickt, erklärt aber unverblümt, was sich die internationale Polizei von den Urlaubern erhofft: „Kriminelle nehmen von ihren Straftaten keine Urlaub. Es ist bewiesen, dass beliebte Ferienziele für gesuchte Verbrecher bevorzugte Orte zum Untertauchen sind. Vielleicht haben sie sogar das gleiche Reiseziel, wie Sie!“

Jedes der 21 Europol angeschlossenen Ländern durfte eine Postkarte an einen seiner „Most Wanted“ senden. Das bedeutet, dass 21 solcher Urlaubsgrüße zirkulieren. Sie sollen auch über die sozialen Medien geteilt und verbreitet werden, damit die Möglichkeit, Tipps und Hinweise zu erhalten, so groß wie möglich wird.

Auf der „Most Wanted“-Liste von Europol stehen die Namen von 65 international gesuchten Schwerverbrechern.