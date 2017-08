Die Hilfsorganisation Sint-Vincentius Limburg, die Menschen in Not unterstützt, hat keinerlei Verständnis für das Vorhaben des Künstlers.

"Es ist sehr schwer, den Menschen zu erklären, dass im Namen der Kunst so viel Geld verbrannt wird, während wir mit dem Geld so vielen armen Menschen helfen könnten", betont Frans Vanspauwen, der Vorsitzende der Organisation.

Dass ein solches Kunstwerk auch noch kurz vor Beginn des neuen Schuljahres verbrannt werde, schmerze nur noch mehr. "Die Einkünfte aus einem möglichen Verkauf hätten dafür sorgen können, dass wir sozial benachteiligte Kinder mit erhobenen Hauptes in die Schule hätten schicken können."

Robijns verteidigt seine Kunst in der Zeitung Het Belang van Limburg und führt an, dass Tuymans nur bereit gewesen sei, "The Swamp" anzufertigen, wenn das Werk nach der Ausstellung zerstört werden würde. "Auf diese Weise will Tuymans das Werk vor finanziellem Missbrauch schützen", so Robijns.

Außerdem, führt er fort, dürfe man nicht nur den wirtschaftlichen Wert eines Gemäldes betrachten.