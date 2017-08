Während besagten Wochenendes im September werden 41 Galerien und ein Dutzend 'art run spaces' ihre Türen öffnen.

Museumsdirektor Joost Declerck bezeifelt in der Zeitung De Standaard zwar, dass Brüssel die höchste Konzentration an Kunstsammlern habe, doch hoch sei sie allemal. Es gebe viele Galerien und viel Teilnahme, so Declerck. Die Kunstmesse Frieze und das Centre Pompidou kämen hierher, weil hier Power sei. Außer belgischen Sammlern, seien in Brüssel schließlich auch viele vermögende Expats aus anderen Ländern ansässig.

Doch wie sieht es mit den Sammlern in Berlin, Los Angeles, New York oder Basel aus?

Wirklich nachgewiesen können die Zahlen der Sammler wohl nicht und jeder passt sie irgendwie zu seinen Gunsten an. Doch klar ist: Brüssel zieht mit seinen vielen Galerien und Kunstveranstaltungen jede Menge Sammler an.