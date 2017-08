VRT

U. Neumann/Belga Am morgigen 4. August sind Wahlen in Ruanda. Bis zum heutigen Donnerstag 21 Uhr können die rund 4.500 Ruander in Belgien und Luxemburg, die sich zu den Wahlen registriert haben, an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Sie können ihr Kreuzchen in einem der drei Wahlbüros, das heißt in Brüssel, Lüttich und Luxemburg machen. Das meldet die Botschaft Ruandas in Brüssel.