Dabei handelt es sich um Poultry-Vision aus der Antwerpener Gemeinde Weelde. Diese Firma belieferte das Reinigungsunternehmen Chickfriend in Barneveld in den Niederlanden, dass z.B. Blutläuse in Hühnerställen und Geflügelzuchten bekämpft. Jetzt steht Poultry-Vision im Verdacht, in ihre Reinigungsmittel Fipronil gemischt zu haben, doch dieses Produkte ist gerade in der Geflügelzucht verboten.

Die belgische Staatsanwaltschaft hat nach Meldungen von mehreren flämischen Tageszeitungen bereits Mitte Juli eine Hausdurchsuchung bei Poultry-Vision durchgeführt und sowohl die belgische Bundesagentur für Lebensmittelsicherheit (FAVV), als auch deren niederländisches Äquivalent sind in dieser Sache aktiv. Beide Behörden geben aber auch an, dass keine Gefahr für die Gesundheit bestehe.

Medienberichten zufolge sollen im belgischen Bundesland Flandern ein Dutzend Geflügelzüchter und in den benachbarten Niederlanden sieben Unternehmen von der Kontaminierung betroffen sein.

Inzwischen untersuchen die beiden Lebensmitteämter den Verlauf der Angelegenheit, die inzwischen auch das benachbarte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen erreicht hat. Auch hier wurden bereits hunderttausende Eier aus niederländischen Lieferungen aus dem Handel genommen, wie der WDR und einige Tageszeitungen dort berichten. Auch das NRW-Landwirtschaftsministerium gibt an, es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit, rät jedoch Kindern, belastete Eier besser nicht zu essen.

Das Insektizid Fipronil wird zur Bekämpfung von Flöhen, Läusen, Schaben, Zecken und Milben eingesetzt. Fipronil kann in hoher Dosis Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen. In der Geflügelzucht ist dieses Produkt ausdrücklich verboten.