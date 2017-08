Interessant zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass die 1722 nicht ständig am Netz ist. Sie soll, wie bereits oben erwähnt, auch in Unwettersituationen zum Tragen kommen. Dabei arbeiten die hiesigen Notdienste eng mit dem Meteorologischen Institut KMI in Ukkel bei Brüssel zusammen. Das KMI übermittelt dem Notdienst-Dispatch permanent Wetter-Updates und die Notrufnummer 1722 wird aktiviert, wenn der Wetteralarm-Code orange oder rot einsetzt.

Grund für diese Maßnahme waren unter anderem der Tod eines erkrankten und hilfsbedürftigen Mannes, der die 112 wegen längerem Besetztton nicht erreichen konnte und die zeitweise völlige Überlastung aller Telefonnetze nach den Terroranschlägen vom 22. März 2016. Dieser Schritt wird allerdings nicht überall begrüßt, denn Fachleute befürchten, dass zwei Nummern im Notfall verwirrend sein können. Eigentlich, so viele Stimmen, sei doch „jeder Notruf ein Notfall“…