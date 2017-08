Am 19. Juli hatte das belgische Rote Kreuz in diesem Zusammenhang einen ersten Aufruf zum Spenden von Plasma an Träger der Blutgruppe AB lanciert. Der Grund ist die Behandlung eines Patienten, der zeitweise nur mit sehr häufigem Plasmawechsel überleben kann.

Jetzt steht eine zweite Behandlungsrunde an, für die erneut Plasma dieser eher selten hier vorkommenden Blutgruppe AB benötigt wird. In einer Erklärung des Roten Kreuzes heißt es dazu: „In den vergangenen Wochen erhielt dieser Patient täglich bis zu 16 Plasmabeutel, um zu überleben. Durch diese Situation steht unser Vorrat an AB-Plasma stark unter Druck“.

Jeder Mensch kann alle 14 Tage Plasma spenden. Das Rote Kreuz Flandern zeigt auf seiner Internetseite eine Liste von Stationen, an denen Plasma gespendet werden kann.