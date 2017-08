A.Kockartz/Belga Der Besetzungsgrad der Hotels in Brüssel hat sich spätestens diesen Sommer wieder erholt. Inzwischen liegt die Zahl der Buchungen bei rund 71 %, was in etwa dem Stand von vor den Anschlägen auf Zaventem und Brüssel im März 2016 und auf Paris im November 2015 entspricht.