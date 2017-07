Die Schlacht bei Passendale hatte am 31. Juli 1917 begonnen und dauerte bis zum 10. November des gleichen Jahres. Um an diese Schlacht vor 100 Jahren, eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkrieges, zu erinnern, fand am gestrigen Sonntagabend um 20 Uhr auch eine Zeremonie des Last Post am Menentor statt. Prinz William bedankte den ehrenamtlichen Bläsern für den Last Post, mit dem sie den Gefallenen täglich gedenken. "Während des 1. Weltkrieges standen Großbritannien und Belgien Seite an Seite", betonte Prinz William. "Hundert Jahre später stehen wir noch stets zusammen, vereint wie viele andere, jeden Abend in Erinnerung an diese Opfer. Vielen Dank für diese Ehre, die Sie uns erweisen."