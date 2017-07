Standard & Poors bestätigt der Hauptstadt-Region ihr „langfristiges AA-Rating“ mit dem Zusatz „AA mit stabilen Aussichten“. Damit bestätigt die Agentur auch die strenge Haushaltsführung Brüssels mit ihren nur geringen Defiziten. Damit scheint der Zeitraum 2017 bis 2019 in dieser Hinsicht für Finanzminister Vanhengel abgesichert zu sein.

In diesem Zusammenhang lobt S&P auch die Qualität der Arbeit der regionalen Behörden in der Region Brüssel-Hauptstadt, die umsichtig in Sachen Finanzen und Investitionen arbeiten würden. Damit meint das Ratingbüro u.a. die regionale Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB, das Arbeitsamt Actiris, die Abfall- und Stadtreinigungsgesellschaft Net Brüssel und das Brüsseler Umweltinstitut.

„Mit diesem Rating kann der Kapitalmarkt gesichert werden und es sind damit kaum noch Risiken mit Investitionen in der Region Brüssel-Hautstadt verbunden“, so Finanzminister Vanhengel gegenüber BRUZZ.