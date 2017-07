Die Lärmbelästigung war allerdings nur punktuell gestiegen, was an den Brüsseler Flügen lag, die mit schwereren also auch lauteren Maschinen geflogen wurden.

Nach gleichlautenden Angaben der Regionalzeitung Gazet Van Antwerpen und der Universität von Löwen (KULeuven) hatte die Zahl der Anwohner, die von der entsprechenden Lärmbelästigung betroffen waren, in dieser Zeit um rund 30 % zugenommen. Die Zahl der „potentiell gestörten“ Haushalte war in diesem Zeitraum von 315 auf 395 angestiegen und doch blieb die Belästigung durch Fluglärm auch im Jahr 2016 weit unter der zulässigen Norm des belgischen Bundeslandes Flandern.

Antwerp Airport CEO Marcel Buelens sagte dazu, dass dies Raum biete, um den Flughafen weiterzuentwickeln: „Es werden weitere Flüge hinzukommen. Heute haben wir sechs bis acht kommerzielle Flüge pro Tag. In gehe davon aus, dass dies auf 20 bis 25 über einen ganzen Tag verteilte Flüge steigen wird. Und dennoch bleiben wir im Rahmen unserer Betriebserlaubnis.“