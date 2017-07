Belga

U. Neumann/Belga Die Luftverschmutzung in Antwerpen und Brüssel ist zu groß, sagt Europa. Das liegt vor allem an der Zahl der vielen Dieselfahrzeuge in Belgien. In beiden Städten wird die Höchstgrenze von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter überschritten.