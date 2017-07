Am 30. November 2015 wurde der Mann festgenommen. Drei Monate später wurde er wieder freigelassen. Doch inzwischen ist der Mann erneut in Haft, weil er gegen die Auflagen verstieß. Er wurde an diesem Donnerstag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wird die Teilnahme an IS-Aktivitäten zur Last gelegt.

Sein Bruder hält sich noch immer in Syrien auf. Die beiden Bekannten, die gemeinsam mit ihm nach Syrien aufgebrochen waren, sollen umgekommen sein: Der eine sprengte sich bei einem Selbstmordanschlag im Irak in die Luft, der andere soll an der Front gestorben sein. Auch ein Neffe der Bekannten stand an diesem Donnerstag vor Gericht. Er bekam sechs Monate auf Bewährung, weil er ein Facebookprofil erstellt und einmalig 40 Euro nach Syrien geschickt haben soll.