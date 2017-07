Auch die flämischen Grünen Groen sind enttäuscht. Kristof Calvo, Fraktionsführer von Groen in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament stellt fest, dass eine gerechte Steuerpolitik weiter ausbleibt: „Die Wertpapiersteuer ist nur ein Mäuseschritt in Richtung Steuergerechtigkeit.“ Und Maßnahmen in Sachen Umwelt und Klimapolitik würden völlig in dem Abkommen fehlen, so Calvo: „Das ist der weiße Fleck dieser Regierung.“

Calvo ist der Ansicht, dass die weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in Belgien negative Folgen für viele Arbeitnehmer habe: „In der Theorie klingt das alles gut, doch in der Praxis wird es viele Verlierer geben. Mehr befristete Jobs, mehr Teilzeitjobs, schlechtere Arbeitszeiten bei schlechtem Lohn und mehr Burn-out und Krankmeldungen. Überstunden kloppen und Hinzuverdienen wird immer mehr die Norm und das ist keine gute Entwicklung.“