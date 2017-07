Belga

A.Kockartz In der kleinen Ortschaft Moere bei Gistel in der Provinz Westflandern hat ein junger Mann am Dienstagabend seine ehemalige Freundin und deren Großeltern erstochen. Am Mittwochnachmittag war der Täter noch nicht gefasst. Offenbar hatte der Messerstecher seine Ex-Freundin vor der Tat lange gestalkt.