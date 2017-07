In diesen Tagen halten sich hunderte junge bis sehr junge Flüchtlinge, manche sind erst 14 Jahre alt, am und im Brüsseler Nordbahnhof oder im nahegelegenen Maximilianpark auf. Sie alle haben eine gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Ziel. Die meisten von ihnen kommen aus afrikanischen Ländern, wie Sudan, Eritrea oder Äthiopien und gelangten über Libyen und das Mittelmeer nach Italien.

Dort wurden sie registriert und deshalb können sie nirgendwo anders um Asyl bitten. Doch das interessiert sie auch nicht. Ihr Ziel ist Großbritannien, ein Land, in dem vermeintlich kein Ausweiszwang gilt und in dem nach Angaben von Schleppern und Menschenschmugglern „Milch und Honig fließt“ und in dem massig Jobs zur Verfügung stehen.

Brüssel ist hier nur ein Zwischenstopp und die Gegend um den Nordbahnhof zwischen den Stadtteilen Schaarbeek und Sint-Joost-ten-Noode entwickelt sich einmal mehr in dieser Hinsicht zum „Hotspot“. Im Maximilianpark in der Nähe des Ausländeramtes und in der direktem Umgebung des Nordbahnhof entstehen illegale Nachtlager, in denen Hilfsorganisationen und Bürgerinitiativen teilweise hunderte Mahlzeiten verteilen.

Und will die Weiterreise nach England oder besser noch nach London nicht gelingen, hofft man auf ein Unterkommen in der „EU-Hauptstadt Brüssel“, die als sicher angesehen wird. Doch einmal hier aufgegriffen, werden die jungen Afrikaner nach Italien zurückgebracht, wo sie registriert sind.