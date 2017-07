Fast alle DG-Parteien sind ohnehin Fürsprecher eines provinzfreien Belgiens. Mit einem provinzfreien Ostbelgien würde dort ein enormer Schritt in die „richtige Richtung“ gemacht.

DG-Ministerpräsident Oliver Paasch (ProDG - kl. Foto) begrüßte denn auch den entsprechenden Passus im neuen wallonischen Koalitionsabkommen, in dem angekündigt wird, über die Übertragung von Provinzzuständigkeiten an die DG verhandeln zu wollen, wie die deutschsprachige Tageszeitung Grenzecho aus Eupen dazu meldet. Hier wünscht man sich besonders, in Zukunft für Raumordnung, Wohnungsbau und Energie selbst zuständig sein zu können.

Die beiden neuen Koalitionspartner in der Wallonie wollen auch für ein besseres Verhältnis zu den anderen Regionen - sprich Flandern, Brüssel-Hauptstadt und die DG sorgen und kündigten an, ein besserer Partner sein zu wollen. Dies, so Chastel und Lutgen, schließe auch eine weitere Föderalisierung Belgiens nicht aus.