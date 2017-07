Die Regierung konnte sich ebenfalls nach langem Hin und Her auf eine Ausweiterung der sogenannten „Flexi-Jobs“ einigen. Das bedeutet, dass diese Möglichkeit jetzt auch für das Handwerk (z.B. für Friseure, Metzger oder Bäcker) und für den Einzelhandel gilt. Ein entsprechendes Gesetz ermöglicht bisher nur den Unternehmern aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe günstige Überstundenregelungen und eine höhere Flexibilität für ihr Personal.

Weiter werden die Sozialabgaben und die Lohnnebenkosten am Bau gesenkt und zwar um 600 Mio. €. Damit will die Regierung gegen Sozialdumping und Schwarzarbeit im Baugewerbe vorgehen. Nicht zuletzt wird das Gesetz zum „e-commerce“, sprich zum Online- bzw. Internethandel ausgeweitet und erleichtert die Organisation von Nacht- und Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit. Hier will die Regierung die Schaffung von Arbeitsplätzen erleichtern, denn hier ist Belgien im Wettbewerb mit den Nachbarländern etwas ins Hintertreffen geraten.