VRT

A.Kockartz Seit der Suche nach mutmaßlich weggeworfenen Waffen in einem Sandgrubenteich in Adinkerke in Westflandern sind die Ermittlungen im Fall der „Killerbande von Brabant“ wieder in den Vordergrund gerückt. Die VRT-Sendung „Terzake“ (Zur Sache) sendete gestern ein Gespräch mit einen Informanten, der anonym bleiben wollte (Foto), der aber zur Vorgeschichte dieser Suche und zu den Bandenmitgliedern einiges zu erzählen hatte.