Belga

A.Kockartz Am vergangenen Wochenende ist es am Brüsseler Nordbahnhof zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein junger Flüchtling hatte versucht, sich unter einem Reisebus der Fernbusgesellschaft Flixbus festzuhalten, um vermutlich so in Richtung Großbritannien zu gelangen. Doch nur kurz nach der Abfahrt verlor der junge Mann den Halt, fiel herunter und wurde von einem dem Bus folgenden Fahrzeugen überrollt.