A.Kockartz Das Zentrale Waffenregister in Belgien zählt derzeit 10.775 Waffen mehr, als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Damit sind in unserem Land offiziell insgesamt 781.419 Waffen angemeldet. Die Zunahme wird auf das immer beliebter werdende Schießen als Hobby in Belgien zurückgeführt, wie einige Tageszeitungen am Montag melden.