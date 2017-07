VRT

A.Kockartz Die sogenannte „Killerbande von Brabant“ hatte in den 1980er Jahren bei einer ganzen Serie von brutalen Überfällen insgesamt 28 Menschen ums Leben gebracht, doch bis heute harrt dieser Kriminalfall seiner Aufklärung. Seit den frühen Morgenstunden am Montag suchen Ermittler in Adinkerke in der Provinz Westflandern nach Waffen. Ist dies möglicherweise eine neue Spurt, die zu den Tätern führen kann?