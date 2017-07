Premier Michel macht es sich in diesen Tagen nicht leicht. Der frankophone Liberale sucht nach einer Einigung sowohl auf Haushaltsebene (für 2018 und 2019), als auch auf Ebene einiger Reformpläne, die da sind: Senkung der Körperschafts-, bzw. der Unternehmenssteuer und eine Vermögenssteuer.

Während der Regierungschef diese Themen trennt, beharren die flämischen Christdemokraten CD&V um Wirtschafts- und Arbeitsminister Kris Peeters auf einer Koppelung dieser Bereiche.

Die CD&V ist der Ansicht, man könne aus Gründen des sozialen Gleichgewichts und der Steuergerechtigkeit die Körperschaftssteuer nur dann senken, wenn man auch Kapital belastet. Eine Steuer auf Börsengewinne ist bereits vom Tisch und dies wird wohl auch mit der ersatzweise diskutierten Steuer auf Wertpapierdepots geschehen. Dies wollen in erster Linie die flämischen Liberalen Open VLD nicht mitmachen.

An diesem Montag gehen die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern weiter und zwar in einer ersten Phase via Vieraugen-Gespräche zwischen Premier Michel und seinen Vizepremierministern (jeweils ein Vertreter der Koalitionsparteien).

Die Zeit drängt, denn Ende der Woche beginnen die parlamentarischen Ferien in Belgien. Und da es offensichtlich darauf hinausläuft, dass es nur zu einem allgemeingültigen Abkommen kann, wenn man sich in allen angesprochenen Punkten einigt, werden die kommenden Tage auf Schloss Hertoginnendal von knallharten Verhandlungen gezeichnet. Und das obwohl „die Stimmung schlecht ist…“