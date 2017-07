Belga

U.Ne/Belga Thomas Cook Belgien legt an diesem Samstag noch einen Sonderflug ein, um 76 Kunden, die sich im Hotel Continental Palace auf Kos aufhielten, nach Hause zu bringen. Der Reiseveranstalter macht dies, weil diese Urlauber nach dem Seebeben in der Ägäis nicht mehr in ihr Hotel zurück können und weil es derzeit keine Möglichkeit gibt, all die Urlauber für den Rest ihres Urlaubs in anderen Hotels auf Kos unterzubringen.