Mit der N-VA regieren sei schwierig. Es beginne weh zu tun, so Eyskens. "So sind wir nicht. Doch die Regierung fallen lassen, ist natürlich ausgeschlossen."

Eyskens wurde in den letzten Tagen in den sozialen Medien scharf kritisiert. Nach seiner Kritik an Francken habe er viel Schmutziges über sich ergehen lassen müssen. "Ich habe mir sagen lassen, dass die N-VA eine Gruppe von Personen hat, die das systematisch macht."

Doch Eyskens läßt sich nicht beirren. "Ich vergleiche diese Menschen auf den sozialen Medien mit Kriegspiloten, die Bomben abwerfen, ohne aufzupassen, wen sie treffen. Man schießt einfach darauf los, ohne zu verstehen, was man anrichtet. Ich finde diesen Sittenverfall traurig."