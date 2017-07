Das traditionelle Defilee, das vor der Ehrentribüne am Königsschloss vorbeiführte, fand unter verschärften Sicherheitsbedingungen am Nachmittag dieses 21. Juli statt. Das Motto in diesem Jahr war 'stolz, zu dienen'.

Unter zumeist strahlendem Sonnenschein, blieb der 'drache nationale' (der nationale Regenschauer, der in Belgien irgendwie zum Nationalfeiertag gehört) in diesem Jahr aus.