Die Zahl der Menschen, die vor der Kathedrale auf die Familie wartete, um ihr zuzujubeln, ist in etwa mit der von 2016 zu vergleichen und betrug rund 500. Das ist noch immer weniger als die 1.500 Schaulustigen 2015, das heißt die Zahl im Jahr vor den Anschlägen.

König Philippe und Königin Mathilde scheuten die Menge nicht und nahmen sich viel Zeit, um die jubelnden Fans des Königshauses zu begrüßen. Die Familie nahm Pralinen und Blumen-Geschenke entgegen.

Zum Te Deum war wie jedes Jahr wieder viel Prominenz geladen, darunter auch Premier Charles Michel (MR), Außenminister Didier Reynders (MR) und die Europäische Kommissarin Marianne Thyssen (CD&V).

Die Sicherheitsmaßnahmen vor und in der Kathedrale waren besonders streng.

In diesem Jahr nehmen übrigens auch Prinzessin Astrid und ihr Mann Prinz Lorenz wieder am Nationalfeiertag und am Défilé in Brüssel teil.