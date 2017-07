U.Ne Wer am heutigen belgischen Feiertag auf Google.be surft, sieht nicht das übliche Google-Doodle, also das übliche Firmen-Logo, sondern ein besonderes Doodle, mit dem Google den belgischen Nationalfeiertag hervorhebt. Der belgische Designer Steebz Khuan hat in das Doodle so viele belgische Sehenswürdigkeiten wie möglich graphisch eingearbeitet.