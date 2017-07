Am morgigen Freitag, pünktlich zum Nationalfeiertag, beginnen die Parlamentsferien, doch für die Regierung von Premier Michel sind noch lange keine Ferien in Sicht.

Eine erste große Herausforderung für die belgische Regierung ist der Haushalt. Die vier Parteien haben ihre Erwartungen diesbezüglich bereits heruntergeschraubt. Sie streben keinen ausgeglichenen Haushalt für 2019 mehr an und müssen folglich nächstes Jahr keine 4,3, sondern nur 2,6 Milliarden Euro einsparen. Doch das ist natürlich immer noch sehr viel Geld.

"Das wird ein schwieriges Unterfangen", so der belgische Vizepremier Didier Reynders. Einerseits müsse man die Finanzen weiter sanieren, andererseits sei es notwendig, der Wirtschaft mehr Sauerstoff zuzuführen. "Wir versuchen also, eine Balance zu finden. Das wird in den nächsten Tagen hoffentlich der Fall sein", betonte Reynders an diesem Donnerstag in der VRT.