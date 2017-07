Dutroux in einem Kloster unterzubringen, wie das zuvor mit seiner Ex-Frau Michelle Martin gemacht wurde, scheint dem Anwalt die plausibelste Lösung zu sein: "Das ist eine Möglichkeit. Hausarrest mit einer Fußfessel ginge auch. Wir müssen in jedem Fall dafür sorgen, dass sich Marc Dutroux nicht so einfach frei bewegen kann. Nicht weil er eine Gefahr darstellt, sondern weil er dann selbst in Gefahr wäre", so Dayez.

Bis zur Freilassung will der Anwalt die Haftbedingungen seines Mandanten im Gefängnis von Nivelles verbessern: "Marc Dutroux muss in den Genuss derselben Rechte kommen wie die anderen Häftlinge. Das bedeutet, dass seine Briefe nicht geöffnet werden dürfen, dass er mehr Besuche erlaubt bekommt und dass er mehr Kontakt zu anderen Häftlingen erhalten muss. Derzeit wird er von anderen Gefangenen vollständig isoliert. Man sagt, dass das zu seiner eigenen Sicherheit geschehe. Sollte das stimmen, beweist das einmal mehr das Versagen unseres Systems: Gibt es tatsächlich keine andere Möglichkeit, das Leben eines Menschen zu schützen, als ihn von allen anderen Menschen zu isolieren?"