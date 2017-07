Die Gesellschaft könne nur einen Nutzen aus der neuen Dynamik unserer Wirtschaft und an unserem Arbeitsmarkt ziehen, wenn sie inklusiv sei, so der König.

Und damit das gelinge, müsse man voneinander und miteinander lernen. Wichtig sei auch, dass wir lernten, Fakten, richtig einzuordnen, damit wir uns eine eigene Meinung bilden könnten. Wörtlich heißt es in der Rede von König Philippe: "In einer Zeit, in der Wissen unmittelbar und überall verfügbar ist, ist es wichtig zu lernen, Fakten richtig einzuordnen. Nur so sind wir imstande, uns Werturteile zu bilden und sachkundige und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen."

Zwei persönliche Erfahrungen, die der König nennt, fallen auf. So erwähnt der König vor dem Hintergrund des Lernens am Arbeitsplatz das Vorbild des erfolgreichen Modells der dualen Ausbildung in der Schweiz. Man müsse die Synergien zwischen Ausbildung und Betrieben fördern, denn das sorge für Dynamik auf dem Arbeitsmarkt und schaffe mehr Chancengleichheit, ist der König überzeugt.

Als weiteres Beispiel, wie wir voneinander lernen können, nennt er die Begegnung mit einer anderen Kultur. "Vor anderthalb Monaten habe ich das Fastenbrechen in einer belgischen muslimischen Familie gefeiert. Ich war beeindruckt, wie sich jedes Familienmitglied in die Gesellschaft einbringt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, was das Fasten und das gemeinsame Zusammenkommen in der Familie und mit Freunden für sie bedeutet. Als ich spätabends ihr Haus verliess, wurde ich von ihren Nachbarn empfangen. Sie boten mir Wein an und erzählten mir, wie glücklich sie seien, in ihrem Viertel zu leben. Ich war stolz zu erleben, dass bei uns zwei so unterschiedliche Ausdrucksformen einfacher und echter Gastfreundschaft Seite an Seite bestehen können", führt der König aus.

Dies sei zwar nicht überall so, doch bestehe in diesem Land "mehr als wir es manchmal glauben, eine Wertegemeinschaft", "über alle Unterschiede hinweg."

Sein Tipp: "Versuchen wir zu lernen im Kontakt miteinander. Sprechen Sie einmal mit jemandem aus Ihrer Umgebung, den Sie nicht kennen und Sie werden entdecken, dass Sie mit ihren Nachbarn dieselben Fragen, (...), dieselben Träume teilen."