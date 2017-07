Belga

U.Ne Der Untersuchungsausschuss des Brüsseler Parlaments zur Brüsseler Obdachlosenhilfe Samusocial hat an diesem Mittwoch zwei wichtige Personen in der Affäre um die hohen Sitzungsgelder bei der Obdachlosenhilfe angehört. Es handelt sich um den zurückgetretenen Brüsseler Bürgermeister Yvan Mayeur sowie den Präsidenten der Organisation Michel Degueldre (großes Foto). Degueldre gestand, nicht gerade stolz auf eine Email zu sein, die er an seinen Kommunikationsbeamten gesandt hatte.