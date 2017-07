Belga

U.Ne Belgien ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu einer Schadensersatzzahlung an einen deutschsprachigen Häftling verurteilt worden. Der Grund: Belgien hatte keine adäquate individuelle Betreuung für den deutschsprachigen Häftling. In der Haftanstalt, in der der Mann einsaß, sprach niemand Deutsch. Das ist die einzige Sprache, der der Mann mächtig ist.